Внезапное "воскрешение" российского журналиста Аркадия Бабченко - после инсценировки его убийства в Киеве - вызвало очень неоднозначную реакцию на Западе.

Бесспорно радуясь тому, что Бабченко все-таки жив, официальные лица и СМИ выражали удивление, зачем было создавать столь масштабный fake news.

Ведь в будущем Украине просто могут перестать верить: где гарантия, что следующее (да и любое предыдущее) разоблачение - не очередная мистификация спецслужб?

Некоторые издания откровенно писали, что Киев вчера добавил аргументации в копилку Москвы, которая постоянно обвиняет Украину в фальсификации громких уголовных дел.

При этом практически все, рассказавшие о живом Бабченко, не забыли упомянуть и о мертвом Шеремете, убийцы которого в Украине не найдены.

"Страна" посмотрела, как реагирует Запад на спецоперацию СБУ. О том, к чему эта реакция может привести, мы уже разбирались.

Реакция международных организаций журналистов

Международные институции, которые защищают права журналистов, были в легком шоке от происходящего.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который вчера даже вылетел в Киев разбираться с убийством, сказал, что не одобряет фейк о Бабченко.

"С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив! Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять правильную информацию общественности", - написал он в Facebook.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины манипуляцией в рамках информационной войны.

"Репортеры без границ выражают свое глубокое возмущение после вскрытия манипуляции Службы Безопасности Украины, сделавшей новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительств играть с фактами и также использовать журналистов для фейковых историй", - говорится в сообщении на английском языке.

В свою очередь комитет защиты журналистов (CPJ) обратился к украинским властям с требованием разъяснить необходимость инсценировки смерти журналиста Аркадия Бабченко, назвав это "чрезвычайными мерами".

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте организации, чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

"Мы с облегчением узнали, что Аркадий Бабченко жив, - заявила координатор программы "Европа и Центральная Азия" Нина Огнянова. - Теперь украинская власть должна разъяснить, что побудило её к чрезвычайным мерам инсценировки новости об убийстве российского журналиста".

Что говорят западные политики

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген назвал сообщения о том, что Бабченко жив, "очень хорошими новостями". Однако подчеркнул, что, как и многие, счел достойной доверия официальную информацию об убийстве журналиста из России.

Депутат Европарламента Яромир Штетина заявил, что "мы будем продолжать следить за разъяснениями украинских властей по причинам, по которым необходимо было инсценировать убийство известного критика путинского режима".

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценировку. Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко жив.

"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории то, что он жив", - сказал Линас Линкявичюс.

То же самое говорят и в Бельгии.

Инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко, предпринятая Украиной, противоречит принятым в Европе принципам распространения достоверной информации в СМИ.

Об этом заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в интервью каналу France 24.

Министр обратил внимание на то, что Украине следует "избегать того, в чем упрекаешь других - фейковых новостей, подобного рода инсценированных операций".

Министр намерен запросить у Киева объяснения относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Он также подчеркнул, что инцидент не облегчит "возобновление дискуссий в рамках "нормандского формата", чтобы найти спокойствие и решения для Украины".

Резко раскритиковал инсценировку директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, ранее работавший в Пентагоне.

"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому что, отныне люди будут колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе".

По словам Карпентера, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации, что особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает.

Карпентер отметил, что надеется, что украинские спецслужбы в результате спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей, которые готовили это преступление.

"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - отметил экс-глава Пентагона.

"Действия Украины помогли Кремлю"

Западные СМИ в целом описали, как появился живой Бабченко и привели аргументы СБУ. Но практически в каждой публикации звучали скептические нотки - или как минимум удивление методам украинских спецслужб.

А британская Daily Mail единственная из всех написалала, что Киев так и не доказал взаимосвязь россиян и задержанных вчера украинцев.

"Впрочем, Грицак не раскрыл, как СБУ удалось проследить логическую связь от двух неизвестных украинских мужчин к русским - как и не доказали, что россияне им платили", - пишет Daily Mail.

"БиБиСи" в свою очередь приводит слова российского оппозиционного журналиста Андрея Солдатова, который раньше работал с Бабченко.

"Бабченко - журналист, а не полицейский, прости господи. И часть нашей работы - это доверие, независимо от того, что Трамп и Путин говорят о поддельных новостях, - писал он в Твиттере. - Я рад, что он жив, но он подорвал еще больше доверия к журналистам и СМИ".

Спецоперацию СБУ издание называет "ярчайшим примером фейковых новостей". И говорит, что этот факт не преминет использовать Россия.

"Россия уже отрицает какую-либо причастность к покушению на своего бывшего шпиона Сергея Скриппаля в британском городе Солсбери и называет это fake news.

Теперь она, скорее всего, воспользуется этим обманом в Киеве, чтобы снова обвинять своих оппонентов в фальсификациях", - пишет BBC.

О том, что СБУ сыграла на руку Москве, пишет и американская New York Times.

"История смерти и воскрешения г-на Бабченко привлекла огромное внимание во всем мире.

Многие, особенно из мира журналистики, назвали уловку СБУ плохой идеей в эпоху, когда борьба с поддельными новостями стала ежедневной проблемой. И когда настоящие новости выдаются за фальшивые, если политикам из Вашингтона или Кремля это выгодно.

Критики говорят, что действия Украины только помогли Кремлю посеять сомнения именно сейчас, когда его обвиняют в сбитии гражданского самолета в 2014 году, и в отравлении отставного российского шпиона и его дочери".

Британская The Guardian приводит слова Марка Галеотти, старшего научного сотрудника Института международных отношений в Праге:

"В следующий раз, когда произойдет какое-нибудь убийство, Россия сможет разыграть эту карту, спросив: "А вы точно знаете, что оно настоящее?""

Неясно, как вымышленная смерть помогла задержать подозреваемых, пишет издание. Пока из предъявленного материала непонятна цель столь сложной операции: кто и как выдал себя с помощью столь изощренной ловушки?

Агенство Bloomberg нейтрально описало происходящее в Киеве, однако поставило красноречивый заголовок: "Странное дело убитого российского журналиста, который вернулся к жизни".

Телеканал ABC News делает вывод - то, что в смерть Бабченко так легко поверили, показывает, насколько обычным делом является убийство журналистов в Украине и России. "В Киеве недавно произошло множество убийств, в том числе кремлевских критиков", - резюмирует издание.

А CNN обескураженно заявило, что "оказывается, информация, которую украинские власти выдавали нам почти весь день, была ложной. ...Также получается, что то, что говорили русские, было правдой. Они не имеют к этому отношения и их ложно обвиняли".

"Ложная новость глобального масштаба"

В российских СМИ пишут, что такая масштабная инсценировка смерти известного человека в мировой практике происходит едва ли не впервые.

Об этом говорится в статье Московского центра Карнеги.

"СБУ, судя по всему, втянула Аркадия Бабченко в сомнительную историю, решив использовать его все нараставший в последнее время антироссийский ресентимент (чувство враждебности - ред.)", - пишут журналисты.

"В то время когда весь мир обсуждает опасности, исходящие от манипуляций общественным мнением при помощи fake news (причем Запад и его союзники представлены в этих обсуждениях исключительно жертвой), Украина создает ложную новость глобального масштаба", - констатирует Центр Карнеги.

В связи с этим издание делает вывод: Украина поставила международное сообщество "перед неприятной необходимостью принять навязанную релятивизацию лжи: есть хорошие и плохие фейковые новости, в зависимости от того, они против нас или за".

Участие Бабченко в спецоперации осудил его бывший коллега из "Московского комсомольца" Александр Минкин:

"Трудно сказать, ради чего "достойнейший из людей" устроил эту подлость. Но большего подарка ненавистному Кремлю он сделать не мог", - написал журналист в блоге сайте МК под заголовком "Мировая скорбь вляпалась в дерьмо".