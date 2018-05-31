В немецкий Графенвер прибыли украинские танки Т-84 для участия в международных соревнованиях НАТО "Сильная Европа-2018" (Strong Europe Tank Challenge 2018).

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Уже 3 июня состоится официальное открытие конкурса.

За звание лучшего танкового взвода будут бороться представители 8 стран - это Австрия, Великобритания, Германия, Польша, США, Франция, Швеция и Украина.

Видео: facebook.com/GeneralStaff.ua

В прошлом году украинские танкисты заняли 5 место на соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge 2017, которые проходили на полигоне учебного центра командования подготовки 7 Армии США возле города Графенвер.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы взяли 14 медалей на "Играх непокоренных" в Торонто.

Также канадские инструкторы обучили военному делу уже 5,5 тысяч солдат ВСУ - СМИ.