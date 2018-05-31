Вчера поздно вечером 30 мая, в жилом многоэтажном доме на бульваре Кольцова в Киеве, произошел пожар в одной из квартир.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:49. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что в 16-этажном жилом доме горит одна из комнат и балкон квартиры на 8-м этаже с последующим распространением огня на балкон квартиры на 9-м этаже.

В 00:53 31 мая пожар на площади 30 кв. м был локализован, а в 01:20 - ликвидирован.

Во время тушения пожара из квартиры на 8-м этаже спасли женщину, которая пряталась от огня на другом балконе горящей квартиры. Ее доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Также пожарные эвакуировали 10 человек с верхних этажей дома. К счастью, погибших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что 100-летний кинотеатр "Экран" горел в Киеве второй раз за сутки, подозревают поджог.

Как сообщала "Страна", причиной гигантских лесных пожаров в Херсонской области назвали поджоги.