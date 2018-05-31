На вокзале северогерманского города Фленсбург в среду вечером 30 мая, во время ссоры один человек был убит и двое других ранены.

Об этом сообщает shz.de.

Ранеными оказались мужчина и 22-летняя женщина-полицейская. По данным издания, она пыталась урегулировать спор, который начался в поезде, прибывшем из Кельна.

Фото: shz.de

В ходе ссоры нападавший убил одного человека и ранил еще одного пассажира, а потом напал на полицейскую. В ответ женщина застрелила злоумышленника.

О виновнике до сих пор ничего не известно. Серьезно травмированый пассажир был доставлен в больницу. Полицейская получила легкое ранение.

Фото: shz.de

Вокзал в Фленсбурге был окружен правоохранителями примерно в 19.00. 30 человек из поезда, в котором произошел инцидент, были эвакуированы.

Причины спора до сих пор не выяснены. Также нет никаких признаков исламистской атаки. Криминальная полиция и прокуратура начали расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что консула Украины в Гамбурге отстранили от работы за антисемитские посты в соцсетях.

Также в Германии поезд сошел с рельсов.