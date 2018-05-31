Многострадальный товарищеский матч между сборными Украины и Албании все - таки состоится. ФИФА изучила проблему со стадионом, и вынесла свой вердикт - проводить поединок во французском городке Эвиан-ле-Бентам можно.

Итак, все сомнения в сторону. Сборная Украины сыграет с Албанией в это воскресенье 3 июня. Начало матча в 17:00 по Киеву.

Об этом сообщают Украинские Новости.

Напомним, что матч был под угрозой срыва, так как стадион этого курортного городка не соответствует требованиям, которые предъявляются к поединкам такого уровня.

ФИФА были предоставлены фото газона на стадионе в Эвиане, которые доказывали его непригодность. Тем не менее, ФИФА разрешила проводить матч.

Организацией поединка занимается Федерация футбола Албании, а Украина - приглашенная сторона. Игра состоится на стадионе "Камиль Фурнье", который вмещает 2,5 тыс. зрителей.

Ранее тренер нашей команды Андрей Шевченко объяснял в чем соль проблемы.

"Игра с Албанией должна были состояться в Швейцарии. В связи с тем, что швейцарцы не дали возможность провести вторую игру на их территории, агент перевел игру во Францию. Но стадион, который он предоставил, не соответствует уровню двух сборных. Там даже невозможно было разместить зрителей. ФФУ направила письмо в ФИФА. Мы написали все причины. Такое же мнение и у главного тренера Албании. Дальнейшее решение за ФИФА. Или игра не состоится, или агент найдет подходящее поле", - отмечал главный тренер.