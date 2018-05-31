Помпео лично попросил Венгрию поддержать Украину в НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео попросил главу МИД Венгрии Петера Сийярто поддержать взаимодействие Украины с НАТО на фоне российской агрессии.
Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне, обнародованном на сайте Госдепа.
Во время встречи Помпео и Сийярто обсудили, в том числе, взаимоотношения Украины и НАТО, которые Венгрия блокирует из-за образовательного закона.
"Секретарь отметил срочную необходимость поддержки Украины в связи с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки сотрудничества Украины с НАТО и необходимости противодействия российскому злонамеренном влиянию в Центральной Европе", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее глава МИД Польши призвал генсека НАТО помешать евроблокаде Украины, которую проводит Венгрия.
Как сообщала "Страна", генсек НАТО прокомментировал языковой конфликт Венгрии и Украины.