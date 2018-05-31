С 30 мая - перед стартом сезона отпусков - в Украине подорожали билеты на поезда. "Укрзализныця" подняла цены на 12%.

"Страна" разбиралась, как сколько будут стоить билеты по ключевым направлениям и на сколько они подорожают.

Рост цены в два приема

В компании заявляют, что Укрзализныця продолжает терпеть убытки от перевозок пассажиров из-за несвоевременной индексации тарифов. В частности, билеты на поезда "Интерсити" не менялись с 2012 года, отмечают в УЗ.

Стоимость билета в СВ по Украине оставалась без изменений с 2009 года, а остальных вагонов, кроме СВ и Интерсити+, с октября 2014 года.

Подорожание планировалось еще на апрель, однако этого не произошло, поскольку приказ Министерства инфраструктуры Украины об этом все еще находился на рассмотрении в соответствующих ведомствах и не был вовремя подписан. Позже в "Укрзализныце" объявили, что подорожание состоится после майских праздников, потом – что оно переносится на период после 20 мая.

Это не последнее подорожание железнодорожных билетов в этом году. Еще раз тарифы снова поднимутся на 12% в октябре. Таким образом, к концу года билеты на поезд подорожают на четверть.

Сколько заплатим за билет

Если билеты были куплены заранее до 30 мая, то пассажиры поедут по старым ценам. Что касается новых цен, то плацкарт дорожает в среднем на 10-20 гривен, купе на 25-40, "Интерсити" - около 40-70 гривен.

"Укрзализныця" показывала, как поменяется стоимость проезда по некоторым направлениям на всех этапах подорожания.

Мы посмотрели, сколько теперь стоят билеты на самые популярные направления из Киева и сравнили с ценами до повышения. Для примера взяли билеты на понедельник 11 июня - но стоит учитывать, что существует еще и календарный коэффициент (то есть в выходные и праздники билеты будут дороже), а также цены могут отличаться от поезда к поезду на одном и том же направлении.

Одесса. Так, билеты из Киева в Одессу сейчас стоят: плацкарт 137,96 грн, купе 320,65 грн (до подорожания соответственно 121,40 и 282,72 грн). Люкс в Одессу в поезде "попроще" стоит 507,39 грн (раньше 446,50). А в дорогом 105 поезде такое место обойдется в два раза дороже - 1217,41 грн (1071,32 до увеличения тарифов).

Если ехать в Одессу на "Интерсити", то билеты обойдутся в 562,79 гривен за место в первом классе и 364,05 гривен во втором классе. По старым ценам это было 495,25 и 320,36 соответственно.

Львов. Из Киева во Львов в купе и плацкарт такие же цены на поезд 141К, который прибывает в 04:40. Это не очень удобно, поэтому смотрим цены на поезд 91К, который едет в немного более удобное время. В фирменном поезде плацкарт нет, а купе стоит 522,21 грн. До подорожания цена была 459,54 грн.

Люкс в 91 поезде Киев-Львов стоит сейчас 1289,20 грн (1134,5 до подорожания). В более дешевом поезде - 728,98 грн (раньше 641,50).

Билеты на поезда Интерсити стоят (на самый дешевый рейс) 569,49 грн в первом классе и 368,06 во втором. По старым ценам, соответственно, они стоили 501,15 и 323,89 грн.

Харьков. Из Киева в Харьков плацкарт стоит 172,39 грн, купе 206,80 грн (по старым ценам было 151,70 и 181,98). Люкс в Харьков сейчас стоит 1263,40 грн (было 1111,79).

Но обычные поезда в этом направлении ходят не по самому удобному расписанию, поэтому в Харьков многие предпочитают ехать на Интерсити. Билет первого класса стоит 506,99 грн, второго 330,35. По старым ценам это соответственно 446,15 и 290,70 грн.

Днепр. Из Киева в Днепр за плацкарт заплатим 225,66 грн, за купе 278,02 грн (по старым ценам это было 198,58 и 244,65 грн). Люкс в Днепр стоит 1222,37 грн, до повышения тарифов было 1075,68.

Интерсити стоит 538,19 грн за билет в вагоне первого класса и 348,59 - второго. По старым ценам это 473,60 и 306,75 грн.