В четверг, 31 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подорожали.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара подрос на 4 копейки и составил 26,13 грн.

Курс евро вырос сразу на 34 копейки - до 30,40 грн.

Рубль также сегодня немного подорожал - до 0,417 грн.

Напомним, что 30 мая банкиры устроили на межбанке валютные качели, но доллар прибавил всего 1,5 копейки. 30 мая курс доллара на межбанке прибавил полторы копейки и зафиксировался к вечеру в рамках 26,10-26,12 грн/$.

Как сообщала "Страна", футбольные болельщики помогли после праздника выровнять ситуацию на валютном рынке.