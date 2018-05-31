Курс НБУ 31 мая - доллар и евро подорожали
В четверг, 31 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подорожали.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара подрос на 4 копейки и составил 26,13 грн.
Курс евро вырос сразу на 34 копейки - до 30,40 грн.
Рубль также сегодня немного подорожал - до 0,417 грн.
Напомним, что 30 мая банкиры устроили на межбанке валютные качели, но доллар прибавил всего 1,5 копейки. 30 мая курс доллара на межбанке прибавил полторы копейки и зафиксировался к вечеру в рамках 26,10-26,12 грн/$.
Как сообщала "Страна", футбольные болельщики помогли после праздника выровнять ситуацию на валютном рынке.
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