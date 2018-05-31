Политики и общественные деятели по всему миру продолжают приходить в себя после спецоперации СБУ, итогом которой стало "воскрешение" журналиста Аркадия Бабченко.

Так, например, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Delfi.

Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко жив.

"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории то, что он жив", - сказал Линас Линкявичюс.

Ранее "Страна" сообщала, что международные организации возмущены инсценировкой убийства Бабченко.