"Стране" от источников в правоохранительных органах стали известны некоторые подробности о задержанном "организаторе убийства Бабченко", которого глава СБУ Василий Грицак на брифинге назвал "гражданином Украины Г.".

По версии следствия именно он, по заказу российских спецслужб, якобы нанимал киллера для убийства Аркадия Бабченко.

В тоже время, источники в силовых структурах сказали "Стране", что в деле нет четких доказательств того, что люди из России, с которыми общался Г., являются представителями спецслужб РФ.

Кроме того, сам Г. - это украинский бизнесмен, который, в том числе, работает в сфере поставок оружия для украинской армии и, в последнее время, не раз вступал в конфликт с конкурентами на этом поприще.

"В первых пояснениях Г. говорит, что к нему подошли сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведовательной операции. И он, как человек, который много помогает АТО, в том числе, и в плане поставок оружия, согласился помочь своей стране. То есть это была чистой воды провокация. А сейчас этот человек, который приходил к нему с предложением, исчез и в СБУ говорят, что он работал на российские спецслужбы, но каких-либо доказательств этого четких нет в материале дела нет. Заказчик там фигурирует как "неустановленное лицо", сотрудничающее со спецслужбами РФ", - говорит наш источник.

Авдокат Андрей Смирнов на своей странице в ФБ со ссылкой на свои источники также сообщает, что "задержанный подозреваемый в деле Бабченко называет заказчиком всего происходящего департамент контрразведки СБУ, называет анкетные данные конкретного куратора и его номер телефона".

Тем временем, адвокат Евгений Солодко, который обеспечивает защиту Г., говорит о попытках давления.

Об этом он написал в Facebook.

"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление - провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", - написал Солодко.

Фото: facebook.com

Вчера стало известно, что следователями СБУ подготовлено подозрение в пособничестве совершению теракта в отношении предполагаемого организатора"убийства" журналиста Аркадия Бабченка.

Напомним, что смерть российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась спецоперацией и он жив.

Как сообщала "Страна", Аркадий Бабченко сенсационно появился на брифинге СБУ 30 мая.