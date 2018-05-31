Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с высокопоставленным представителем руководства КНДР Ким Ен Чхолем, заместителем Ким Чен Ына по Трудовой партии.

Госсекретарь США в Twitter назвал хорошим прошедший деловой ужин.

"Хороший рабочий обед прошел сегодня вечером с Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке. В меню были стейк, кукуруза и сыр", - написал Помпео, не уточнив детали переговоров.

Фото: twitter.com/SecPompeo

На встрече должны были окончательно договориться о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ким Ен Чхоль - генерал и один из самых влиятельных людей в Северной Корее.

Напомним, что несмотря на информацию об отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Белом доме заявили, что она состоится 12 июня, как и планировалось.

Как сообщала "Страна", в Северной Корее, где демонтировали ядерный полигон, могут открыть сеть бургерных в качестве "жеста доброй воли".