В США неизлечимо больным разрешат использовать экспериментальные медикаменты
Дональд Трамп подписал закон, который дает право пациентам с диагностированными смертельными заболеваниями использовать незарегистрированные экспериментальные медикаменты.
Об этом сообщает Associated Press.
На церемонии подписания закона присутствовали люди с боковым амиотрофическим склерозом.
"Теперь у вас действительно есть надежда", - сказал Трамп и добавил, что на протяжении многих лет пациенты боролись за эту фундаментальную свободу.
При этом пациенты смогут воспользоваться подобными лекарствами лишь в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая медикаменты, одобренные регулирующими органами.
Законопроект был одобрен Конгрессом США после острых дискуссий.
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