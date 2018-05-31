Дональд Трамп подписал закон, который дает право пациентам с диагностированными смертельными заболеваниями использовать незарегистрированные экспериментальные медикаменты.

Об этом сообщает Associated Press.

На церемонии подписания закона присутствовали люди с боковым амиотрофическим склерозом.

"Теперь у вас действительно есть надежда", - сказал Трамп и добавил, что на протяжении многих лет пациенты боролись за эту фундаментальную свободу.

При этом пациенты смогут воспользоваться подобными лекарствами лишь в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая медикаменты, одобренные регулирующими органами.

Законопроект был одобрен Конгрессом США после острых дискуссий.

Напомним, что известный биохакер найден мертвым в камере для депривации в США.

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