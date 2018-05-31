Экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил о возможных последствиях спецоперации с Аркадием Бабченко для украинской власти.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому что, отныне люди будут колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе".

По словам Карпентера, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации, что особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает.

Карпентер отметил, что надеется, что украинские спецслужбы в результате спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей, которые готовили это преступление.

"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - отметил экс-глава Пентагона.

Напомним, что в СБУ подготовили подозрение организатору "убийства" Бабченко.

Как сообщала "Страна", международные организации возмущены инсценировкой убийства Бабченко.