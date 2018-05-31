Заместитель МИД России Александр Грушко заявил, что Киев самоустранился от разработки документа о миссии ООН на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "Известиям".

"В политологическом и информационном пространстве тема затрагивается. Но если говорить о том, что происходит на дипломатическом треке, то пока движения нет. Мы свой проект резолюции внесли еще в прошлом году. Нормальная работа над этим предполагает внесение соответствующих поправок, контрпредложений", - сказал Грушко, отметив, что этого не происходит.

"Это вызывает у нас ощущение, что на самом деле Киев не заинтересован в осуществлении миротворческой операции в соответствии с минскими договоренностями", - заявил он.

Напомним, что посольство США в Украине призвало Россию согласиться на ввод миссии ООН на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Польша предложила ООН назначить спецпредставителя по Украине.

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