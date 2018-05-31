На мосту Метро в Киеве прицеп, который отцепился от Renault Symbol, врезался в Volkswagen Golf.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло поздно вечером 30 мая.

По словам водителя Volkswagen, он двигался в сторону центра, а Renault в сторону станции метро "Левобережная". В какой-то момент прицеп отцепился и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с проезжавшим авто.

У Volkswagen оказалась разбитой правая часть автомобиля. После столкновения в прицеп врезался Mercedes, который получил незначительные повреждения.

В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что гитарист украинской группы Pianoбой Владимир Павловский в центре Киева попал в жуткое ДТП с участием авто на еврономерах.

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