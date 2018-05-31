Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о взрыве, который прогремел возле сотрудников миссии в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

30 мая в 10:22 патруль ОБСЕ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению видеокамеры СММ, расположенной за пределами участка разведения сил в районе населенного пункта Петровское (41 км к югу от Донецка).

В 10:58 члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми, когда все они услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания в 200–300 метрах к юго-западу от них.

По оценке СММ, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины. Патруль незамедлительно покинул этот район и вернулся на базу в Донецке.

Напомним, что с начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 тысяч нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей.

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