В четверг, 31 мая, администрация Дональда Трампа может объявить о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Однако планы могут измениться, если США и ЕС в последний момент смогут найти компромисс.

Пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) были введены в марте указом президента США. Позже Дональд Трамп согласился сделать исключение для Канады, Мексики и стран ЕС, которое будет действовать до 1 июня.

Напомним, что ранее еврокомиссар пригрозила "тройной реакцией", если США введут пошлины на сталь и алюминий.

Как сообщала "Страна", федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер планирует встретиться с американским коллегой до конца недели, чтобы убедить американскую сторону не вводить таможенные ограничения на экспорт стали и алюминия из ЕС в США.