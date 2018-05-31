В четверг, 31 мая, синоптики обещают погоду без осадков. Прохладно будет на севере, в сумской и Черниговской области. В остальных регионах столбик термометра приблизится к +29...+30, а на юге до +33.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +27…+30.

На севере днем +19…+29.

В центре днем воздух прогреется до+26…+30.

На востоке днем +27…+29. В Харькове +22...+24.

На юге днем +28…+33.

В Киеве 31 мая дневная температура составит +28…+30. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптик показала атмосферный фронт, который стремительно идет в Украину с Балтики.

Как сообщала "Страна", синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета.