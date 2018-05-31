Вождь ультраправых из С14 Карась избран в Совет общественного контроля НАБУ. Также может пройти Стерненко, который зарезал десантника в Одессе.

В четверг, 30 мая, прошло интернет-голосование по кандидатурам в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Как сообщала "Страна", голосование проходило на сайте НАБУ с 9:00 до 21:00.

Каждый голосующий мог проголосовать не более чем за 15 участников. Кандидаты выдвигались общественными организациями по довольно сложной процедуре. Всего было выдвинуто 40 кандидатов. Список участников конкурса и информация о них были размещены на сайте НАБУ.

Согласно Положению о Совете, в его состав должны быть избраны 15 членов.

Лидирует "Демократический топор орды"

После анализа технического протокола голосования "Страна" подвела его предварительные итоги. "Страна" публикует результаты голосования первой двадцатки кандидатов:

Источник: "Страна"

Как оказалось, в Совет общественного контроля при НАБУ прошли неоднозначные личности.

Лидеры голосования – трое представителей общественной организации с феерическим названием "Демократический топор орды" (ГО "Демократична сокира орди" - укр.) Максим Дижечко, Анатолий Мазур и Татьяна Локацкая. Каждый из них набрал более 6 тысяч голосов.

Все трое являются учредителями своей организации. Она была зарегистрирована прямо перед голосованием – 17 мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные реестра юридических лиц, который получила "Страна":

Источник: usr.minjust.gov.ua

Каким образом всего через две недели после создания эта организация смогла организовать лидерство в голосовании своих представителей, – можно только догадываться. "Демократический топор орды" обеспечил своим кандидатам, в общей сложности, 19,6 тыс. голосов.

Проходит Карась, Стерненко на грани

Но еще более скандальным участником Совета при НАБУ стал Евгений Карась – вождь националистической организации "С-14". Он набрал больше 3,9 тысяч голосов, что обеспечило ему проходное 12 место в списке кандидатов.

"Страна" не раз рассказывала об этой ультраправой организации и ее вождях: "Крыша" СБУ, убийство Бузины, деньги из бюджета. Что известно об ультраправой организации С14, а также "Как тебя звать, гнида? Когда сменится власть, я приду к тебе". С14 ворвались в Голосеевский монастырь".

Что касается известных организаций, состоящих из активистов-антикоррупционров, то троих кандидатов в Совет при НАБУ провел "Общественный люстрационный комитет". От нее прошли Александра Дрик, Анна Калинчук и Татьяна Козаченко. Они получили от 4,5 до 5,5 тысяч голосов каждая, что обеспечило им с 3 по 5 места в ходк голосования.

Также троих представителей в Совет при НАБУ провела широко известная "Трансперенси Интернешнл Украина", двоих – "Антимайдан".

"За бортом" остались представители известных антикоррупционных структур "Харьковский антикоррупционный центр" и "ТОМ-14".

В списке кандидатов, не прошедших в Совет при НАБУ, оказался Сергей Стерненко – экс-глава одесского "Правого сектора", который на днях в Одессе зарезал военнослужащего. С результатом 2,9 тысяч голосов он занял 20 место в голосовании.

"Страна" рассказывала, что известно об одесском националисте Сергее Стерненко, а также о том, что националисту Стерненко полиция предоставит охрану.

Не исключено, что в связи с аномальным количеством поданных голосов троих представителей откровенно фейковой организации "Демократический топор орды" в итоге снимут с голосования. И если, кроме них, по каким-то причинам с дистанции сойдут еще двое кандидатов, то лидер одесских ультраправых Сергей Стерненко может оказаться в составе Совета общественного контроля НАБУ.

Что может Совет при НАБУ

Совет общественного контроля при НАБУ, куда проходили выборы, – довольно влиятельная организация. Согласно Положению о Совете, он осуществляет гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Срок полномочий Совета составляет один год.

Члены Совета могут решать кадровые вопросы. Двое членов Совета входят в состав Дисциплинарной комиссии НАБУ, которая может "карать и миловать" проштрафившихся сотрудников агентства. Еще трое представителей Совета входят в конкурсную комиссию на занятие вакантных должностей в НАБУ.

Эти кадровые полномочия, скорее всего, и представляют интерес для общественных активистов. Ведь участие в кадровых комиссиях может дать им возможность за короткий срок существенно поправить свое материальное положение.