Появилось видео, как боксер Василий Ломаченко приходит в себя после операции
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко прооперирован после полученной им в поединке с Хорхе Лимаресом травмы правой руки (разрыва губы).
Нашему боксеру ранее предложили сделать артроскопическую операцию в Лос-Анджелесе.
На видео Ломаченко улыбается после выхода из анестезии.
Видео: youtube.com/Lomachenko Fights
Как сообщала "Страна", украинский боксер Ломаченко отказался от титула чемпиона мира в полулегком весе. Он выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, нокаутировав Романа Мартинеса. Позже украинец провел четыре успешные защиты пояса.
Напомним, что боксеры Александр Усик и Мурат Гассиев договорились о новой дате чемпионского поединка. Поединок назначен на 21 июля 2018.
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