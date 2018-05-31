Ведущие международные журналистские организации критически отреагировали на операцию СБУ, инсценировавшую убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Так, комитет защиты журналистов (CPJ) обратился к украинским властям с требованием разъяснить необходимость инсценировки смерти журналиста Аркадия Бабченко, назвав это "чрезвычайными мерами".

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте организации, чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

"Мы с облегчением узнали, что Аркадий Бабченко жив, - заявила координатор программы "Европа и Центральная Азия" Нина Огнянова. - Теперь украинская власть должна разъяснить, что побудило её к чрезвычайным мерам инсценировки новости об убийстве российского журналиста".

Комитет защиты журналистов проведет собственное расследование этой "беспрецедентной ситуации" и обнародует дополнительные комментарии после того, как получат более подробную информацию.

В международной организации "Репортеры без границ" возмущены специальной операцией Службы безопасности, инсценировавшей убийство журналиста Аркадия Бабченко в собственном доме.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуа в Twitter.

"Репортеры без границ выражают свое глубокое возмущение после вскрытия манипуляции Службы Безопасности Украины, сделавшей новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительств играть с фактами и также использовать журналистов для фейковых историй", - говорится в сообщении на английском языке.

В ОБСЕ также осудили ложную информацию о смерти журналиста Бабченко в Киеве.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир прокомментировал информацию, что убийство Бабаченко было инсценировкой. Напомним, ранее он сообщил, что выезжает в Киев в связи с этим убийством.

"С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив! Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять правильную информацию общественности", - написал он в Facebook.

"Страна" разбиралась, каковы будут последствия спецоперации СБУ с Бабченко.

Спустя почти сутки после появления новости о том, что Аркадий Бабченко застрелен тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры, главы ГПУ и СБУ созвали специальный брифинг, на котором раскрыли детали инсценировки этого убийства.