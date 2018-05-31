Следователями СБУ подготовлено подозрение в пособничестве совершению теракта в отношении предполагаемого организатора "убийства" журналиста Аркадия Бабченка.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Следователями СБУ подготовлено подозрение организатору преступления в пособничестве на заказ российских спецслужб к совершению террористического акта, применении оружия, совершении взрыва и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения, которое могло привести к гибели человека, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

Видео: youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", Аркадий Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства.

"Олечка, прости, но здесь было без вариантов".

Отметим, что по данным Луценко исполнитель "убийства" Бабченко сотрудничал с СБУ.