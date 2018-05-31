Комитет защиты журналистов (CPJ) обратился к украинским властям с требованием разъяснить необходимость инсценировки смерти журналиста Аркадия Бабченко, назвав это "чрезвычайными мерами".

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте организации, чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

"Мы с облегчением узнали, что Аркадий Бабченко жив, - заявила координатор программы "Европа и Центральная Азия" Нина Огнянова. - Теперь украинская власть должна разъяснить, что побудило её к чрезвычайным мерам инсценировки новости об убийстве российского журналиста".

Комитет защиты журналистов проведет собственное расследование этой "беспрецедентной ситуации" и обнародует дополнительные комментарии после того, как получат более подробную информацию.

Ранее "Страна" сообщала, что Репортеры без границ возмущены игрой СБУ с "убийством" Бабченко, а также о том, что в ОБСЕ осудили фейковые сообщения о смерти журналиста Бабченко в Киеве.