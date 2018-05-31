Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали сотрудники СБУ в рамках спецоперации, написал первый пост в Facebook после скандала.

Он опубликовал короткую заметку.

"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело" - написал он.

Фото: facebook.com/babchenkoa

"Страна" вела онлайн-репортаж о произошедшем.

Напомним, что резонансное "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко на самом деле оказалось операцией украинских спецслужб.

Спустя почти сутки после появления новости о том, что Аркадий Бабченко застрелен тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры, главы ГПУ и СБУ созвали специальный брифинг, на котором раскрыли детали инсценировки.