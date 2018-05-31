В среду, 30 мая в Донецкой области похоронили 15-летнюю Дарью Каземирову, погибшую в результате обстрела в поселке Железное вблизи Торецка.

Об этом передает ВВС со ссылкой на администрацию Торецка.

Попрощаться с девушкой "собрались родные, близкие, друзья, одноклассники, учителя, представители областной и местной власти, Национальной полиции Украины, руководители предприятий и учреждений города и все неравнодушные жители города".

15-летняя Дарья училась в 9-м классе местной школы. Три дня назад она отпраздновала день рождения.

Обстрел, в котором погибла девушка, произошел в понедельник, 28 мая.

"Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда", - сообщил тогда первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как сообщала "Страна", телеканал 1+1 показал сюжет о гибели 15-летней девушки под Торецком, где сейчас идут тяжелые бои – рядом находится неподконтрольная Украине Горловка.

Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово бабушке погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли Вооруженные силы Украины.

Напомним, что на Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта.