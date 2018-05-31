Журналист, первым сообщивший о смерти Бабченко, заявил, что теперь он для него станет "Бубликовым"
Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, который 29 мая первым сообщил об убийстве Аркадия Бабченко, после обнародования информации о его "воскрешении" сравнил журналиста с персонажем из кинофильма "Служебный роман" Бубликовым.
"Аркадий, моя сестра завтра прилетает в Киев на твои похороны. Невозвратный билет. И ты теперь у меня Бубликов, а не Бабченко. Прости, брат Аркадий, ты заслужил", - написал Муждабаев в ФБ.
Видео: youtube.com/Gr0778
Фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev
Как сообщала "Страна", Порошенко признался, что знал об операции СБУ с участием живого Бабченко. Видео.
Напомним, что появилось оперативное видео СБУ про гражданина Г., которого называют организатором убийства журналиста Аркадия Бабченко.
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