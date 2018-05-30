Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе судебные решения о привлечении экипажа судна "Норд" к административной ответственности за нарушение украинского законодательства в части порядка выезда из аннексированного Крыма.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

"Сегодня Апелляционный суд Донецкой области рассмотрел последние две апелляционные жалобы нанятых ФСБ РФ адвокатов на решение Приморского райсуда Мариуполя о привлечении моряков судна Норд к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП (относительно нарушения порядка выезда из аннексированной территории АР Крым)", - сообщил он.

Слободян подчеркнул: "Все апелляционные требования адвокатов отклонены, решение Мариупольского суда оставлено без изменений, а по сути действия пограничников признаны законными".

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КУоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая обл.) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна"Норд".

7 апреля стало известно, что члены экипажа судна "Норд" не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, 10 апреля они явились на допрос в ГУ СБУ в Крыму в качестве свидетелей по делу в отношении капитана сейнера.

"Кроме того, команда судна "Норд" вечером 7 апреля неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.). Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", - сообщала Госпогранслужба Украины.

За попытку нарушения государственной границы в отношении лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП (пересечение или попытка пересечения госграницы Украины любым способом вне пунктов пропуска через госграницу или в пунктах пропуска через госграницу Украины без соответствующих документов или c документами, содержащими недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти - влекут наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток).

19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г.Харьков.

Однако семерым членам экипажа судна "Норд", которые предъявили пограничному контролю документы граждан РФ, было отказано в выезде. У них изъяли паспорта и составили протоколы об очередной попытке незаконного пересечения Государственной границы Украины.

В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

Между тем, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, семь членов экипажа судна "Норд", попытавшихся в четверг пересечь границу Украины, отказываются обращаться в органы Госмиграционной службы для подтверждения украинского гражданства и выезда из страны на законных основаниях. "Под давлением адвокатов и представителей российского дипломатического корпуса они отказываются это делать", - сообщил собеседник агентства.

В посольстве РФ в Украине агентству "Интерфакс-Украина" 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.

Как сообщала "Страна", ФСБ объявила в международный розыск причастных к задержанию крымского сейнера "Норд".

"По судну "Норд" все подозреваемые установлены и объявлены в международный розыск. Они находятся в Украине. Как только они где-то границу пересекут, мы их будем сажать", - сказал Палангин.

Напомним, что в России арестовали бердянское судно за браконьерство.