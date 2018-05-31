В родном селе Олега Винника похоронили 80-летнюю маму певца
В родном селе певца Олега Винника - Червоном Куте в Черкасской области похоронили его мать Анну Яковлевну. Ей было 80 лет.
Об этом сообщает ТСН.
Церемония пышной не была, на прощание собрались родные и односельчане, а журналистов не подпускали и близко. Провести в последний путь мать приехал и Олег Винник.
Анна Винник умерла два дня назад, а накануне певец выступил на переполненном городском стадионе Тернополя. Концерт Винника традиционно собрал аншлаг, поклонницы дарили ему цветы, сами же покупали товары с его портретом. Винник посвятил концерт памяти своей мамы и заявил, что это она просила его никогда не отменять выступления.
Видео: youtube.com/ТСН
Как сообщала "Страна", в Донецкой области пятиклассник умер на уроке физкультуры.
Отметим, что в Польше на рыбалке внезапно умер чемпион Украины по мас-рестлингу.