В родном селе певца Олега Винника - Червоном Куте в Черкасской области похоронили его мать Анну Яковлевну. Ей было 80 лет.

Об этом сообщает ТСН.

Церемония пышной не была, на прощание собрались родные и односельчане, а журналистов не подпускали и близко. Провести в последний путь мать приехал и Олег Винник.

Анна Винник умерла два дня назад, а накануне певец выступил на переполненном городском стадионе Тернополя. Концерт Винника традиционно собрал аншлаг, поклонницы дарили ему цветы, сами же покупали товары с его портретом. Винник посвятил концерт памяти своей мамы и заявил, что это она просила его никогда не отменять выступления.

Видео: youtube.com/ТСН

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