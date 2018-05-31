В соцсетях живо отреагировали на сенсационную новость том, что на самом деле журналист Аркадий Бабченко не был убит в Киеве, а все, то показали силовики - фото тела с пулями в спине, портрет нападавшего было фейком, созданным для прикрытия спецоперации СБУ.

Фотожабы в основном были связаны с темой воскрешения.

В том числе в одном меме соединили воскрешение Бабченко и одиозного лидера церкви Возрождение пастора Владимира Мунтяна.

Также Бабченко сделали героем нескольких фотожаб про гениальные розыгрыши.

Шутят и по поводу спецоперации СБУ по вокресению Бабченко, предлагая рассмотреть сюжет в историчекой плоскости, по отношению к царь Николаю Второму, Курту Кобейну или динозаврам.

А также брифинг в СБУ представляют и так - когда вместе с Бабченко вернулись все известные артисты, в том числе Майкл Джексон, Принс, Фредди Меркьюри и другие.

Не обошли внимание и тот факт, что во время брифинга Бабченко пришлось извиняться перед женой за инсценировку своего убийства - об "инсценировке " знал ограниченный круг лиц, и, вероятно, жена него не входила.

Как сообщала Страна, ранее соцсети прокомментировали"воскрешение" Аркадия Бабченко.

Мы писали, что появилось оперативное видео СБУ про гражданина Г., которого называют организатором убийства Бабченко.

Как СБУ "воскресила" Бабченко и каковы будут последствия спецоперации.