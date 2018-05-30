После известия о том, что журналист Аркадий Бабченко остался в живых, цветы около его подъезда вызывают вопрос у жильцов дома.

"А шо с цветами теперь делать?", - растерянно спрашивают соседи. "Оставьте, - говорю: ему будет приятно", - написала журналистка Катерина Лихогляд в Facebook.

Фото: facebook.com/Катерина Лихогляд

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ осудили фейковые сообщения о смерти журналиста Бабченко в Киеве.

"С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив! Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять правильную информацию общественности", - написал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в Facebook.

Отметим, что по данным генпрокурора Юрия Луценко, исполнитель "убийства" Бабченко сотрудничал с СБУ.