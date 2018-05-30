Президент Украины Петр Порошенко встретился в среду вечером с журналистом Аркадием Бабченко, чье убийство было инсценировано в ходе спецоперации украинских правоохранителей, и заявил, что организованная с территории России атака на журналиста преследовала несколько целей.

Порошенко отметил, что кроме него в Администрации президента более никто не знал о проводимой спецоперации.

"Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть", - подчеркнул президента Украины.

"Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - сказал Порошенко во время встречи в здании администрации президента Украины, видеозапись которой была опубликована на странице его пресс-секретаря в социальной сети Facebook.

Он также выразил благодарность Бабченко и украинским силовикам за то, что не дали реализовать этот сценарий в Украине.

Согласно видеоролику, на встрече также присутствовали генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства.

Мы писали, что появилось оперативное видео СБУ про гражданина Г., которого называют организатором убийства Бабченко.

Ранее появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами.