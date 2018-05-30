Пятым участником регулярного чемпионата в сезоне 2018/19 Украинской хоккейной лиги стал херсонский "Днепр". Заявка от клуба уже поступила в УХЛ, сообщает пресс-служба соревнований.

Хоккейная команда из Херсона – новое имя на карте профессионального хоккея Украины. На заре XXI века клуб с таким названием выступал в Первой лиге чемпионата Украины по хоккею, а в сезоне 2009/10 – в Дивизионе Б украинского первенства.

По итогам сезона 2017/18 херсонская ДЮСШ впервые в своей истории завоевала звание лучшей хоккейной школы Украины – её воспитанники стали обладателями серебряных медалей в возрастных категориях U20, U16, U12.

Важность расширения географии украинского профессионального хоккея отметил исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов:

"Мы очень рады присоединению херсонского "Днепра" к Украинской хоккейной лиге. Расширение хоккейных горизонтов нашей страны – одна из ключевых задач УХЛ, и создание профессиональной команды в Херсоне стало логичным продолжением развития детско-юношеской спортивной школы. Хочу поблагодарить руководителей "Днепра", которые понимают важность вертикальной клубной структуры: чтобы дети, приходя в хоккей, видели что у них есть все шансы дорасти до первой команды.

Замечу, что в "Днепре" есть множество перспективных игроков, которые уже успели ярко проявить себя – чего стоит только финал юношеского чемпионата Украины, где «Днепр» дал настоящий бой "Белому Барсу".

Также трое ребят из херсонской команды в составе сборной Украины стали обладателями золотых медалей юниорского Чемпионата мира в Дивизионе IB. Привлекаются воспитанники херсонского хоккея и в национальную сборную: это Севастьян Карпенко, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко, Владислав Луговой. Надеюсь, что вскоре этот список пополнится новыми именами!

Ранее заявки на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19 прислали призёры минувшего чемпионата Украинской хоккейной лиги "Белый Барс", "Кременчук", "Донбасс" и МХК "Динамо".

Отметим, что предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги. В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал "Донбасс", серебряным призёром – ХК "Кременчук", а бронза досталась "Кривбассу".

В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали "Белый Барс" и МХК "Динамо".

Как сообщала "Страна", юниорская сборная Украины по хоккею сенсационно выиграла чемпионат мира в Киеве. В заключительном матче турнира наша сборная со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) разгромила команду Румынии.

Напомним, что шведы обыграли Швейцарию в серии буллитов и второй год подряд стали чемпионами мира по хоккею.