Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать новость о том, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко оказался жив.

Официальный представитель президента Путина, сообщил, что не имеет информации об инциденте, сообщает РИА Новости.

"Я видел, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать", - признался Песков.

Зато представительница МИД РФ Мария Захарова оказалась более красноречивой и рассказала о "пропагандистском эффекте" в спецоперации СБУ.

Как сообщала "Страна", пепортеры без границ возмущены игрой СБУ с "убийством" Бабченко: "Опасно играть с фактами".

Ранее мы писали, что в ОБСЕ осудили фейковые сообщения о смерти журналиста Бабченко в Киеве.

Мы рассказывали, как СБУ "воскресила" Бабченко и каковы будут последствия спецоперации."Может закончиться бойкотом Украины со стороны Запада".