В среду, 30 мая в Черноморске (бывш. Ильичевск) Одесской области простились с Иваном Кузнецовым, погибшим во время стычки вечером 24 мая с экс-главой одесского "Правого сектора" Сергеем Стерненко.

По данным местного издания "Зачем", на церемонию прощания пришли около полусотни человек.

Кроме того, издание приводит слова знакомых убитого, которые утверждают, что не верят в версию самообороны, которую озвучил Стерненко, так как у погибшего на теле 5 ножевых ранений.

На момент гибели Кузнецову было 29 лет. У него остались трое детей от двух браков.

Как сообщалось, нападение на Стерненко и убийство им одного из нападавших произошло поздно вечером 24 мая 2018 года.

Во время столкновения С.Стерненко получил ножевое ранение руки, а один из нападавших – серьезное ранение в область живота. В ходе прямой трансляции активист заявил, что ранение он нанес своим ножом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Позднее он отказался от своих слов, заявив, что этот нож принадлежал нападавшим.

Полиция квалифицировала инцидент по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие рассматривает все версии случившегося: от бытового конфликта до нападения на Стерненко в связи с его общественной деятельностью.

Как сообщала "Страна", националисту Стерненко, убившему десантника на улице, полиция выделит охрану.

Напомним видео, как прохожие оказывают помощь пострадавшему в драке на Борщаговке киевлянину.