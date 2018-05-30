В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что благодаря сотрудничеству с Интерполом были выявлены 73 нежелательных лица, которые не были допущены на территорию Украины в дни финала Лиги чемпионов в Киеве.

"Подготовительная работа проводилась заблаговременно, мы получили списки болельщиков от УЕФА и осуществили совместно с Интерполом проверку. Были обнаружены 73 нежелательные лица относительно попадания на территорию Украины. Это касается как болельщиков, да и других лиц, проходивших по базам Интерпола", - сообщил первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк на пресс-конференции в среду, передает "Интерфакс- Украина".

Он отметил, что уже при пересечении границы в этот период пограничники обнаружили одного из криминальных авторитетов из иностранного государства, которого не пропустили и запретили ему въезд на территорию Украины.

"Кроме того, при проведении контроля второй линии ни были пропущены несколько групп российских болельщиков из числа "ультрас", которые должны были осуществить какие-то провокации. И также представителей СМИ, которые не были аккредитованы, представляли непонятно какие СМИ Российской Федерации. Таких было двое", - подчеркнул Серватюк.

В свою очередь руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко указал, что только 100 граждан РФ смогли попасть в Киев на финал ЛЧ и все они были тщательно проверены.

Серватюк также сообщил, что помимо 53 тыс. пассажиров, принятых аэропортом "Борисполь", с 21 по 26 мая на территорию Украины наземным транспортом через границу с Польшей, Венгрией и Словакией, через аэропорты в Одессе, Виннице и Харькове въехало около 300 тыс. иностранных граждан. Но нельзя говорить, что все они ехали на финал Лиги чемпионов.

По его словам, сложно подсчитать количество иностранцев, которые приехали именно на футбол, но можно сказать, что в эти дни в Украину въехало на 15-20% людей больше, чем обычно.

Как сообщала Страна, киевский финал не собрал аншлаг впервые за десятки лет проведения Лиги чемпионов.

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