Восстановление нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха, травмированного в финале Лиги Чемпионов, займет не более трех недель.

Об этом сообщила Федерация футбола Египта после очередного медицинского обследования игрока.

Таким образом футболист, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов в Киеве, сможет сыграть в групповом турнире ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что процесс восстановления может занять от трех до четырех недель, и Салах сможет вернуться в строй лишь к плей-офф, а ведь сборной Египта туда нужно еще и попасть.

В группе "А" чемпионата мира 15 июня сборная Египта сыграет с Уругваем, 19 июня – с хозяевами и 25 июня – с Саудовской Аравией.

Как сообщала "Страна", Месси в пятый раз завоевал "Золотую бутсу" .

Напомним 10 мгновений финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".