Служба безопасности Украины обнародовала два видео с задержанием заказчика "убийства" Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

В видео с задержанием видно, как два сотрудника СБУ подходят к мужчине на улице, схватывают его и отводят в микроавтобус.

Видео: Youtube.com/Служба безпеки України

На втором видео, по утверждениям СБУ, изображена часть разговора между заказчиком убийства Бабченко гражданином Украины "Г" и исполнителем убийства гражданином Украины "Ц".

На видео показано, как гражданин "Г" передает деньги за убийство исполнителю "Ц". Напомним, по версии СБУ, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Видео: Youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", "Репортеры без границ" возмущены игрой СБУ с "убийством" Бабченко

Мы писали, что ранее Луценко сообщил, что исполнитель "убийства" Бабченко сотрудничал с СБУ.

Всего по данным СБУ, организатор покушения на Бабченко планировал убить 30 человек в Украине.