Профильный комитет согласился с необходимостью подготовки изменений в Закон О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения в части отсрочки действия статьи 14 относительно применения штрафов за нарушение законодательства в сфере коммерческого и распределительного учета коммунальных услуг операторами внешних инженерных сетей.

Напомним, оснастить здания домовыми узлами учета операторы внешних инженерных сетей обязаны до 2 августа 2018 года (для тепловой энергии) и до 2 августа 2019 года (для горячей и питьевой воды).

Также члены Комитета согласились вместе с Минрегионом подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" об отсрочке сроков введения в действие отдельных норм.

Напомним, что Закон о ж/к услугах должен быть введен в действие 10 июня. При этом нормативно-правовые акты, необходимые для его имплементации, до сих пор не приняты.

Например, правила управления многоквартирными домами только прошли процедуру общественного обсуждения. Хотя услуга по управлению многоквартирным домом должна быть введена также с 10 июня.

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