В среду, 30 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Переговоры состоялись по американской инициативе, передает пресс-служба МИД России.

"Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта в Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - отметили российские дипломаты.

Лавров и Помпео согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президентов России и США задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия.

Фото: facebook.com/MIDRussia

Как сообщала "Страна", Помпео собирается отвязать Европу от России, свернув газопровод "Северный поток-2".

Напомним, что Белый дом давит на Европу, требуя новых антироссийских санкций.