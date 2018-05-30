Размер платы за пользование автоматизированной системой исполнительного производства составит 69 грн за каждое открытое производство. Заплатить придется как частным исполнителям, так и органам государственной исполнительной службы. Ранее стоимость такой услуги составляла 51 грн.

Такой размер платы установлен приказом Минюста от 8 мая 2018 года № 1468/5, который вступит в силу со дня опубликования.

Оплата за пользование системой органами ГИС осуществляется за счет авансового взноса взыскателя.

Если размер платы превышает сумму авансового взноса взыскателя, плата за пользование системой производится, в том числе, за счет взысканных с должника по этому производству средств на расходы исполнительного производства.

Если взыскатель освобожден от уплаты авансового взноса, плата за пользование системой полностью взыскивается с должника.

Также не установлен конечный срок действия соответствующего тарифа.

Как сообщала "Страна", Рада одобрила закон об аресте средств неплательщика алиментов и запрете продажи ими имущества.

Мы писали, что исполнителей обяжут носить форму, а личную информацию должников откроют.

Ранее Саакашвили вычеркнули из реестра должников Минюста.