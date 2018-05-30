Общее совместное имущество семьи может быть отчуждено только с согласия второго из супругов, а средства от его продажи - должны быть разделены поровну.

Такое решение вынес Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда при рассмотрении дела № 726/2165/15-ц (производство № 61-5530св18), передает ЮрЛига.

В постановлении Верховного суда от 21 марта подтверждена позиция первой инстанции о том, что средства за отчуждение имущества, приобретенного в браке, должны быть разделены в равных долях между бывшими супругам.

Районный суд, взыскав компенсацию за долю в общем совместном имуществе супругов, исходил из того, что выбытие в октябре 2013 года из общей собственности транспортного средства в собственность отца ответчика состоялось помимо воли истицы, а средства были использованы не в интересах семьи.

В декабре 2013 года преюдициальным судебным решением о расторжении брака было установлено, что стороны на время развода длительное время не поддерживали брачных отношений, не вели совместного хозяйства и не имели общего семейного бюджета. К тому же в исковом заявлении о разводе муж (в дальнейшем продавший авто своему отцу) указывал, что брачные отношения и ведение общего хозяйства с женой прекращены с января 2013 года и она проживает у сестры.

Таким образом, было подтверждено, что покупатель автомобиля деньги за его покупку не передал обоим супругам.

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