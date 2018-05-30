В международной организации "Репортеры без границ" возмущены специальной операцией Службы безопасности, инсценировавшей убийство журналиста Аркадия Бабченко в собственном доме.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуа в Twitter.

"Репортеры без границ выражают свое глубокое возмущение после вскрытия манипуляции Службы Безопасности Украины, сделавшей новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительств играть с фактами и также использовать журналистов для фейковых историй", - говорится в сообщении на английском языке.

"Reporters sans frontières выражает глубокое возмущение в связи с обнаружением манипуляции Службы Безопасности Украины в их информационной войне. Всегда очень опасно для государств играть с фактами за спинами журналистов", - говорится в сообщении на французском языке.

Ранее "Страна" сообщала, что смерть российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась специальной операцией СБУ, а также о том, что украинские силовики уже инсценировали в 2006 году "убийство" братьев Константиновских.