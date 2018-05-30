Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир прокомментировал информацию, что убийство Бабаченко было инсценировкой. Напомним, ранее он сообщил, что выезжает в Киев в связи с этим убийством.

"С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив! Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять правильную информацию общественности", - написал он в Facebook.

Фото: facebook.com/osce.rfom/

Как сообщала Страна, сегодня стало известно, что "убийство" Аркадия Бабченко было постановкой СБУ.

Также СБУ заявила, что задержала организатора убийства Бабченко, по их данным он был завербован спецслужбами России. Убийство заказали российские спецслужбы также заявил генпрокурор Луценко и министр Аваков.

Также в СБУ рассказали, что убить Бабченко должен был бывший АТОшник.