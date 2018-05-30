В украинском посольстве США заявили, что Россия должна прекратить разжигать конфликт на Донбассе и согласиться с введением миротворческой миссии ООН.

Американские дипломаты отметили, что миротворческая операция "должна учитывать суверенитет Украины".

"Вчера мир отмечал Международный день миротворцев. Вместо того, чтобы разжигать конфликт, Россия должна согласиться на миротворческую операцию, которая будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттер-аккаунте посольства США в среду вечером 30 мая.

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Как сообщала "Страна", глава МИД напомнил, что Украина настаивает на введении миротворцев ООН на всю территорию Донбасса.

Напомним, что Польша предложила ООН назначить спецпредставителя по Украине.