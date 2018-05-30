Киевские власти похвастались результатами первых двух аукционов по продаже права аренды парковок, об этом сообщает сайт КГГА.

Первая – в самом центре столицы у стадиона Олимпийский – досталась арендатору за четверть миллиона гривен. За площадку на ул. Курской (Соломенский район) отдали 112 тыс. грн.

Стартовая цена в ходе торгов увеличилась в 5 и 3 раза соответственно. Данные суммы являются лишь разовым взносом. Победители аукциона кроме этого будут каждый месяц перечислять в городской бюджет 69 тыс. грн. и 5,3 тыс. грн. соответственно.

Пока неизвестно, какую цену паркоместа озвучат новые хозяева. В проекте договора, размещенном на сайте аукционной площадки, никаких ограничений для будущего арендатора не указано. Между тем, там обозначено, что из 92 парковочных мест у НСК "Олимпийский" взымать плату можно будет только с 83. Остальные должны будут зарезервировать для инвалидов и предоставлять бесплатно.

Кроме того, в дни, когда на стадионе будут проводится матчи и прочие мероприятия, арендатор должен будут демонтировать все свои конструкции и освободить площадку от транспорта.

Замглавы КГГА Дмитрий Давтян отметил, что пилотный проект будет расширятся, и по аналогичному принципу в аренду станут передавать и другие парковочные площадки столицы. Как, впрочем, будут пускать с молотка и право аренды участков для установки МАФов.

Ранее Страна сообщала, как будут штрафовать и эвакуировать наши автомобили в связи с новыми правилами парковки в Украине.

Мы писали, что Кличко заявил, что бросать авто на улице под знаком "Парковка запрещена" в Киеве будет очень дорого.

также стало известно, когда вступит в силу закон о парковках и эвакуции авто.