Сегодня, 30 мая, курс доллара на межбанке прибавил полторы копейки и зафиксировался к вечеру в рамках 26,10-26,12 грн/$. После резкого подорожания утром корпорации выбросили валюту на рынок и доллар опять пошел вниз.

Об этом сообщил UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Не оправдались утренние прогнозы финансистов, которые допускали и более существенное подорожание "американца".

После старта безналичных торгов экспортеры крайне вяло продавали валюту, и котировки поднимались выше. "Рынок двигался разнонаправленно и максимум был зафиксирован на уровне 26,14-26,17 грн/$", — уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Корпорации совсем недавно получили крупные гривневые выплаты от Госказначейства (в рамках возмещений по НДС), потому не торопились продавать припасенный доллар — необязательную к продаже часть выручки. Поначалу спокойно смотрели на подорожание американской валюты, однако на пике курса их нервы все-таки не выдержали, и пошли крупные сделки. Именно эти продажи и позволили в итоге откатить цену доллара к 26,10-26,12 грн/$ — рынок наступил себе на хвост.

Все это отразилось в итоговой статистике: объем безналичных торгов вырос со вчерашних $352,14 млн. до $461,10 млн.

"В конце месяца импортерам нужно закрывать проплаты по контрактам, потому был спрос на доллар. Сезонный рыночный спрос", — объяснил ситуацию Юрий Гриненко.

Одновременно на межбанке сказалась и задержка с поступлением выручки в евро: европейские рынки работали в этот понедельник, в отличии от украинских банков и компаний, которые отдыхали (в США также был выходной из-за Дня памяти).

"Сказалась повышенная волатильность торгов по евро в результате продажи экспортной выручки за два дня и курсовой нестабильности пары евро/доллар", — подтвердил Олег Куринной.

Самыми активными валютными продавцами сегодня назвали ПУМБ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль и Приватбанк, а покупателями — Ситибанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Пиреус Банк.

Перипетии межбанка не сказались на ценах на наличный доллар. Его средняя цена продажи людям по-прежнему укладывается в рамки 26,1-26,2 грн/$, и в ней работает большинство финансовых структур: ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Правэкс-банк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк.

При этом минимальный ценник опустился на 4 копейки, и ушел ниже отметки 26 грн/$ — до 25,96 грн/$. Его сегодня заявил Львов Банк. Многие небанковские финучреждения ставили на продаже населению 25,98-25,99 грн/$.

Банкиры все еще в очень широком курсовом коридоре выкупают валюту у людей — в рамках 25,25-25,97 грн/$.

Завтра финансисты ждут также активных валютных торгов. "Скорее всего межбанк будет стартовать в рамках 26,09-26,14 грн/$, а развитие ситуации будет зависеть от объемов валютных продаж. Они могут быть достаточно большими. Спрос на валюту в конце месяца подрастает, и предложение должно увеличиваться — бизнесу требуется больше гривны для бюджетных платежей и выплат зарплат персоналу", — отметил Юрий Гриненко. Его коллеги допускают повторение сегодняшнего сценария.

"Завтра, похоже, торги опять будут проходить около диапазона 26,10 грн/$ +-5 копеек", — заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

При этом финансисты рассчитывают на положительную реакцию рынка на сегодняшнее обещание Нацбанка и дальше упрощать валютные требования. "Думаю, Нацбанк выбрал правильное время, лучше это делать в июне, когда на валютном рынке должна быть спокойная обстановка", — считает Гриненко.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара медленно ползет вверх и официально, и на украинском межбанке.

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