В субботу, 26 мая 2018, в день киевского финала Лиги чемпионов, аэропорт "Борисполь" принял рекордное количество пассажиров - почти 53 тыс. человек.

Об этом рассказал генеральный директор госпредприятия Павел Рябикин на пресс-конференции в Киеве в среду, передает Интерфакс.

"Всего в этот день мы приняли 52 тыс. 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования Борисполя. Для сравнения, на финал Евро-2012 у нас было 38 тыс. пассажиров. В прошлом году мы один раз пересекли отметку в 40 тыс. пассажиров", - сообщил Рябикин.

Он отметил, что 26 мая аэропорт принял 31 чартерный рейс с 6 393 болельщиками "Реала", 8 822 болельщика "Ливерпуля" прилетели 40 рейсами.

Было также 3 рейса с официальными делегациями короля Испании, премьер-министра Габона и президента Чехии, и дополнительно были обслужены 72 рейса деловой авиации.

Рябикин сообщил, что дополнительно за этот день аэропорт "Борисполь" заработал почти 31,5 млн грн. чистой прибыли.

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