Завтра, 31 мая, над Украиной появится атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сам фронт сейчас видно немного (на фото со спутника), фронтальная облачность вытянулась с северо-востока к Балтике.

По прогнозу синоптика погода завтра и послезавтра будет такой.

"Завтра на Востоке будет где-то в пределах + 20 + 23 градусов. На остальной территории еще очень теплее, + 24 + 30 градусов. В пятницу снизится температура воздуха повсеместно в Украине, кроме западных областей. В Киеве 31 мая ожидается прохождение атмосферного фронта, но даст ли он какие-то ощутимые осадки - вопрос. Завтра в столице + 26 + 28, в пятницу температура воздуха снизится до + 22 + 24 градусов. Ждем фронт, надеемся, что он наконец надумает выполнять свои прямые обязанности - приносить нам хорошие дожди", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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