Президент Петр Порошенко назначил пять новых членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом он сообщил на встрече с новыми членами НКРЭКУ, членами конкурсной комиссии по отбору членов регулятора, представителями Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передают "Украинские новости".

Речь идет об Оксане Кривенко, Елене Антоновой, Александре Формагее, Дмитрии Коваленко и Евгении Маглеванном.

"Я подписал соответствующее документы. Сегодня готов представить Украине и миру новый состав НКРЭКУ", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что до этого ни с кем из новых членов регулятора не был лично знаком.

"Был абсолютно прозрачный конкурс. Мне сообщили, что не было ни вмешательств, ни рекомендаций, ни давления. Были отобраны по прозрачной системе оценки 10 кандидатов", - уточнил президент.

Также Порошенко добавил, что пересмотрел биографии и специализации новых членов НКРЭКУ.

До этого Антонова работала в энергохолдинге ДТЭК, Кривенко - в НКРЭКУ, Формагей - в "Укргидроэнерго", Коваленко - в "Укрэнерго", Маглеванный - в Госэнергоэффективности.

Соответствующих указов на сайте Администрации Президента пока нет.

Ранее "Страна" сообщала о главном по тарифам. Что означает отставка "президентского" главы НКРЭ Дмитрия Вовка.

Также Порошенко снял с должности главу Нацкомиссии по тарифам.