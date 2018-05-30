Исполнитель фиктивного убийства журналиста Аркадия Бабченко - сотрудничал с СБУ. Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчерашний "исполнитель" заказа (на убийство Аркадия Бабченко - Прим.Ред.) был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", – заявил генпрокурор.

По словам Луценко, после того, как СБУ узнала о планировании преступления, ведомству удалось добиться сотрудничества с "исполнителем".

"Вчера состоялась оперативная комбинация, в ходе которого организатору убийства стало понятно, что убийство произошло", – рассказал генпрокурор.

Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия для того, чтобы получить больше информации о заказчике.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Ранее мы писали, что после новостей об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, которому поступали угрозы, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Кремль и Москву нужно сжечь.